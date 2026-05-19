Nicolle Ferguson, periodista deportiva y escritora, se prepara para la cobertura de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, en Canadá, Estados Unidos (EE.UU.) y México.

Desde 2014, cuando Brasil fue el país anfitrión, Ferguson le da seguimiento al torneo, aunque no recuerda muy bien qué le tocó hacer para esa época, sin embargo, en las ediciones más recientes, Rusia (2018) y Catar (2022), hacia análisis de las jornadas para el noticiero, programas especiales, previas y los pospartidos.

Este año, adelantó a Panamá América que estará en el estudio, solo viajará para el partido entre Panamá e Inglaterra (27 de junio) y a la final (19 de julio).

La dinámica será similar a la de los mundiales anteriores, haciendo análisis para el noticiero, previas y pospartidos. También estará en el programa "A la Candela" y en "Coge tu Gol", además, aún no sabe si tendrá la oportunidad de comentar algún partido porque por semana es que se enteran qué partidos les corresponde.

Por otra parte, como profesional, Ferguson considera que Francia, España y Portugal, son las tres selecciones que llevan la delantera en este mundial. Aunque, no descarta a Brasil e Inglaterra.

Como aficionada, además de Panamá, su equipo siempre ha sido Argentina, a quien no le ve "posibilidades" como años anteriores.

Fotografías

Con motivo a la fiesta mundialista, publicó el resultado de una sesión fotográfica que hizo en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con el fotógrafo Grey Díaz, en diciembre de 2025.