Publican 'Faro', recopilación artística sobre procesos creativos inspirados en historias del Canal de Panamá

El Museo del Canal de Panamá lanzó ayer el primer volumen de 'Faro', una publicación que recopila las investigaciones artísticas de dos panameños alrededor de historias que involucran a la vía interoceánica.



"En el libro se condensa no solamente los proyectos y resultados, sino también los procesos. Hay una documentación de toda su trayectoria de trabajo, de cada artista y de la manera de cómo trabajaron con los diferentes miembros del equipo del museo y de las audiencias", dijo a EFE el curador del museo, Román Flores.



La publicación, que contó también con la colaboración del banco Mercantil, contempla además "todo el catálogo de obras que se crearon en el contexto de la residencia y textos que se comisionaron a expertos en historia", según detalló Flores. Así, recoge las investigaciones de Giana de Dier, becada en 2023, y Alfredo J. Martiz, en 2024.



Por un lado, la artista visual de Dier trabajó su residencia en torno al papel de las mujeres afrodescendientes, sobre todo en momentos de ocio, durante la época de construcción del Canal de Panamá, con una participación importante de las comunidades caribeñas hasta que se inauguró en 1914 bajo la gestión de Estados Unidos.



"Descubrí que no hay documentación. No existen fotos de mujeres afrocaribeñas descansando en la (extinta) Zona del Canal a principio del siglo XX. Así que tuve que recrear esas imágenes. Buscar una manera de crear imagen que medio funcionara como un archivo", explicó la artista.



Mientras que el también artista visual Martiz basó su investigación en las bombas no detonadas que fueron abandonadas en espacios militares tras la retirada de los soldados estadounidenses con la entrega del Canal a manos panameñas en 1999, lo que ha provocado durante años muertes y lesiones por explosiones accidentales.



"Cuando ellos (soldados de EE.UU.) salieron de Panamá quedaron estos espacios, los polígonos de tiro, con estas municiones y hay personas que ingresaron a estos con desconocimiento por no adherirse a las prohibiciones de ingreso a estos espacios y perdieron la vida", detalló Martiz.



La antesala del lanzamiento del libro reunió a artistas, curadores, equipo del museo y miembros de la comunidad artística panameña en un espacio dedicado al diálogo, la reflexión y la exposición de procesos creativos frente a los artistas principales que compartieron en un panel su experiencia de investigación durante la residencia.



El Museo del Canal ofrece cada año una residencia artística bajo el programa 'Faro' (por ello el libro homónimo publicado hoy) dirigida a que artistas emergentes "investiguen, experimenten y creen" un diálogo "crítico entre su práctica artística y el museo de historia en su entorno urbano, colecciones y audiencias", según la información oficial.



Este año se abre nuevamente la convocatoria a finales de abril, que girará en torno a la invasión de Estados Unidos en Panamá el 20 de diciembre de 1989, según adelantó a EFE el curador.