CSS estrena Unidad de Rehabilitación Cardíaca para la recuperación integral de pacientes de alto riesgo

La Caja de Seguro Social (CSS) inauguró la moderna Unidad de Rehabilitación Cardíaca, un espacio diseñado para brindar atención integral a pacientes de alto riesgo que han sido sometidos a procedimientos invasivos en el Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico.

Durante el acto, el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que esta nueva unidad fortalece la atención integral, ya que no basta con salvar una vida en el quirófano o en una sala de urgencias; también es necesario acompañar al paciente en su recuperación, prevenir recaídas y mejorar su calidad de vida.

En este sentido, el programa está dirigido a personas que hayan sufrido infarto agudo de miocardio, revascularización coronaria, insuficiencia cardíaca crónica estable, valvulopatías tratadas quirúrgicamente, trasplante cardíaco, cardiopatías congénitas del adulto y síndromes coronarios agudos.

Asimismo, la unidad ofrece atención multidisciplinaria mediante monitoreo continuo, equipos especializados y programas supervisados. Su propósito es facilitar la recuperación física de los pacientes y garantizar su reincorporación segura a las actividades cotidianas y laborales.

De igual manera, la rehabilitación combina entrenamiento físico supervisado, educación al paciente y apoyo especializado, con el objetivo de fortalecer la capacidad funcional, promover la adherencia al tratamiento y disminuir el riesgo de rehospitalización.

Por otra parte, la Unidad de Rehabilitación Cardíaca cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en cardiología clínica e intervencionista, medicina física y rehabilitación, fisiología del ejercicio clínico, enfermería cardiovascular, nutrición clínica y dietoterapia, psicología de la salud, trabajo social y apoyo familiar.

Con la apertura de este espacio, la CSS refuerza la atención cardiovascular especializada en el país y amplía las opciones de recuperación integral para pacientes que requieren seguimiento y rehabilitación tras padecimientos cardíacos complejos.