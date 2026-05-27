Mulino: 'el narcotráfico y las pandillas son el principal enemigo del país'

En la base de la Cuarta Brigada Oriental del Senafront, el presidente José Raúl Mulino encabezó la ceremonia de graduación de nuevos agentes de seguridad, donde reafirmó que el narcotráfico y las pandillas son el principal enemigo del país. “El tráfico, microtráfico y consumo de drogas explican el 80% de los homicidios del país”, manifestó.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) mantiene un despliegue especial en la provincia de Darién para atender el tránsito migratorio y reforzar la seguridad en las zonas limítrofes.

Según el director de la institución, Larry Solís, actualmente se registran alrededor de 2,500 personas en flujo migratorio, tanto en dirección sur-norte como norte-sur. Este trabajo ha sido exitoso gracias al manejo pertinente que ejerce la fuerza pública en coordinación con el Servicio Nacional de Migración y el Senafront, y con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval, lo que garantiza un control integral de la frontera.

En este contexto, las autoridades aplican un “procesamiento de flujo inverso” para los migrantes que permanecen en el área, lo que implica su salida ordenada del país bajo supervisión oficial. Esta medida busca garantizar un manejo seguro y controlado de los movimientos humanos en la frontera.

Paralelamente, el presidente Mulino reiteró que el Gobierno mantiene firme la ejecución del Plan Firmeza, estrategia destinada a blindar las fronteras contra el ingreso del narcotráfico y otras actividades ilícitas. El plan incluye patrullajes intensivos, vigilancia tecnológica y cooperación internacional, lo que ha permitido decomisos históricos de droga en lo que va del año.

Durante la ceremonia de graduación, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció una cooperación de $3 millones para limpiar y restaurar la selva del Darién. Los fondos serán administrados junto al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y parte de ellos se destinarán a generar empleos en comunidades locales.

“Cuando el presidente Mulino ganó la presidencia, muchos dijeron que era imposible cerrar el Darién. Gracias a su liderazgo y al presidente Trump, lo imposible se hizo posible. El Darién está cerrado para los carteles de la droga, las organizaciones criminales transnacionales y los inmigrantes ilegales”, destacó Cabrera.

De esta manera, Panamá y Estados Unidos refuerzan su cooperación en materia de seguridad y protección ambiental, consolidando el cierre del Darién como un hito en la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular. Las cifras oficiales del Servicio Nacional de Migración confirman que entre junio de 2025 y mayo de 2026 apenas ingresaron 322 migrantes irregulares, una reducción del 99% respecto al año anterior.