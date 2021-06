Razones para usar protector solar

El uso de bloqueador solar es importante no solo para evitar problemas a largo plazo, como el cáncer de piel, también pueden hacerse visible algunas afectaciones de la piel a corto plazo.

En el mundo al año se diagnostican más de 13 millones de cáncer de piel, no obstante, adicional a esta grave enfermedad, también aparecen manchas y envejecimiento prematuro.

"Aparte de las enfermedades graves, está la aparición de manchas. De hecho, está demostrado que el protector solar es un producto antienvejecimiento, porque protege la piel de radicales libres del ambiente", explica el esteticista Carlos Valbuena.

A pesar de las advertencias sobre los daños de la exposición prolongada sin protección solar y la importancia del bloqueador algunas personas se resisten a usarlo.

Aunque algunos bloqueadores son oil free las personas con cutis grasos suelen evitar su uso, pues son cremas espesas que dan una sensación y aspecto de brillo grasoso.

Cuando se usa maquillaje, algunas mujeres no usan protector porque piensan que se le correrá el maquillaje, pero hay productos que se pueden usar encima e incluso los hay para todas las necesidades y tipos de pieles.

"A las personas no les gusta. Por eso prefieren no usarlos, por la poca información. En mi experiencia con miles de pacientes, puedo asegurar que el 80% de la población no usa el protector solar como debería ser: dos a tres veces al día. Siempre hay que retocar con el protector, porque la piel lo absorbe", afirma, en un comunicado, Valbuena.

El especialista en cosmética, tratamientos láser, cuidado de la piel, acné y cicatrices, recuerda que se debe usar un protector solar de entre 30 y 50 SPF, y no olvidar reaplicar el producto.

"En la playa, la piscina u otros escenarios similares, debe usarse por lo menos cada hora... mi recomendación como profesional y esteticista es que ni siquiera así puede evitarse completamente el daño del sol, así que hay que ser precavidos", expresó.

Además, indica que hay personas que sufren de melasma, manchas en la piel ocasionadas por el sol o cambios hormonales, y han presentado mejoría con el uso del bloqueador solar.

¿Cuáles son las condiciones más seguras para tomar el sol? Se aconseja tomar el sol entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m. En la tarde, mejor esperar a después de las tres. Entre el mediodía y las 3:00 p.m., el sol es demasiado fuerte y no hay producto solar que garantice la protección, sobre en todas las personas que sufren de manchas.

A saber

La Administración de Medicamentos y Alimentos indica que es importante revisar el etiquetado de los bloqueadores solares, la mayoría protege contra los rayos UVB, pero solo los de amplio espectro han demostrado que brindar protección suficiente contra los rayos UVA para reducir el riesgo de sufrir cáncer de piel y un envejecimiento prematuro.

Adicional, aconseja siempre leer la etiqueta para asegurarse de usar el protector solar correctamente y replicarlo por lo menos cada dos horas.

