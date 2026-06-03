Los diseños de tatuajes minimalistas e inspirados en tendencias virales predominaron durante años, pero el 2026, el realismo es una corriente artística que está ganando protagonismo.

Esta técnica consiste en recrear imágenes con un nivel de detalle capaz de transmitir profundidad, volumen y emoción, aunque el reto no está en copiar una fotografía, sino en interpretarla, explicó el tatuador Tiago Carrero, especialista en realismo y con más de 12 años de experiencia.

Santiago Carrero, nombre real del artista, comentó que la técnica exige comprender sobre anatomía visual, proporciones, lectura de luz y profundidad porque cada decisión influye en el resultado final.

La creciente popularidad de esta técnica, de acuerdo a Carrero, responde a la búsqueda de piezas personalizadas y cargadas de significado, donde los retratos son los más solicitados.

En este sentido, el auge del realismo refleja una transformación cultural en la forma de comprender el tatuaje, ya que más allá de lo estético, es visto como una expresión artística capaz de preservar recuerdos, contar historias y representar momentos significativos de la vida.

La limpieza del trabajo, las transiciones suaves de sombra y la construcción de volumen, son elementos que distinguen las piezas de mayor nivel en el arte corporal contemporáneo.

"Los ojos son uno de los elementos más importantes porque generan conexión con quien observa la pieza. Busco que el retrato tenga presencia y que, de alguna manera, mire de vuelta", mencionó Carrero.