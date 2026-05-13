TVN se disculpa con organizadores de Uma Uma Dash

TVN se disculpó por asegurar que el evento Uma Uma Dash, celebrado el fin de semana en el Hipódromo Presidente Remón, contó con la participación de "therians".

En la publicación del segmento de deportes, del 11 de mayo, se refirieron al evento como una "carrera de therians", lo que provocó "decepción e indignación", dado que, el propósito de la actividad es educar, conectar, celebrar la cultura geek y resaltar la hípica panameña.

Los organizadores, en un comunicado, manifestaron su desagrado por lo sucedido y lamentaron que su esfuerzo haya sido reducido a una etiqueta incorrecta y burlona.

"(...) Esperemos que en el futuro los medios asuman con mayor seriedad su responsabilidad de investigar antes de comunicar", se lee en el comunicado publicado hace dos días en Instagram (@umadashpty).

Le correspondió a David Salayandia, antes de las notas del segmento de deportes, de la edición estelar del 12 de mayo, expresar las disculpas a la audiencia y a los organizadores del evento.

"(...) Lamentamos la imprecisión en la información y cualquier contenido que haya podido ofender a quienes participaron en el evento", dijo Salayandia.

Asimismo, se pusieron a "disposición para dar a conocer adecuadamente la visión y los objetivos de Uma Uma Dash".