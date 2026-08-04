En su primera edición, celebrada en el Hipódromo Presidente Remón en mayo, "Uma Uma Dash!!" reunió a más de 2,500 asistentes entre aficionados de la cultura geek, familias y público hípico regular, no obstante, más allá de los números logró lo que pocos eventos consiguen: atraer a una generación joven al mundo de las carreras de caballo.

El evento inspirado en el videojuego japonés "Umamusume: Pretty Derby" abrió una puerta inesperada entre dos mundos, la cultura geek y la hípica panameña, en la cual dejó un impacto muy significativo, pese a los prejuicios de quienes ignoraban de qué trataba la iniciativa.

Los organizadores, comentaron a Panamá América, que el evento es sin fines de lucro, pero tiene un componente social, en su primera edición producto de la venta de mercancía oficial y otras actividades realizaron una donación a la Asociación Panameña de Propietarios del Turf (Aproturf) para una caminadora equina para rehabilitación y entrenamiento de caballos.

El apoyo incondicional y sin prejuicios de Yaitza Camaño, presidenta de la Aproturf, significó mucho para los organizadores, que desde octubre de 2025, inspirados por eventos similares en Japón, Tailandia y Malasia, y más reciente en Perú (en febrero de 2026), empezaron a organizar el evento con dos objetivos claves: destacar la hípica panameña como deporte y cultura, y brindar una experiencia de entretenimiento sana, creativa y familiar nunca antes vista en Panamá.

La experiencia inédita fue objeto de críticas y comentarios malintencionados, panorama al que los organizadores respondieron desde la calma, la claridad y el propósito real del evento.

Consideran que todavía existe cierto estigma hacia la cultura geek en Panamá, sin embargo, "Uma Uma Dash!!" (@umadashpty) demostró que actividades relacionadas con anime, cosplay y videojuegos pueden generar espacios familiares, inclusivos y con impacto positivo.

De momento, no se ha confirmado una próxima edición, aunque entre los proyectos más recientes está "Umamificaciones", un espacio que consiste en transformar caballos destacados de la hípica panameña en personajes inspirados en "Umamusume" (como si fuesen parte de la franquicia de "Umamusume: Pretty Derby"), con autorización de sus propietarios y colaboración de artistas locales, para acercar este deporte a nuevas audiencias de forma entretenida.