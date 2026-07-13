Día de la Concienciación sobre los Tiburones 2026: Rayas eléctricas, las grandes olvidadas de nuestros mares

Cada 14 de julio se celebra el Día de la Concienciación sobre los Tiburones, una iniciativa que busca destacar la importancia de conservar tiburones, rayas y quimeras. Este año, el Grupo de Especialistas en Tiburones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha decidido dedicar la campaña a uno de los grupos más desconocidos del océano: las rayas eléctricas (familia Narcinidae).

Aunque rara vez llaman la atención del público, estas rayas poseen una extraordinaria adaptación: órganos eléctricos capaces de producir descargas de aproximadamente 40 voltios, suficientes para defenderse y aturdir pequeñas presas. Sin embargo, es importante no confundirlas con las rayas torpedo (familia Torpedinidae), cuyos órganos eléctricos pueden generar descargas de hasta 200 voltios, considerablemente más potentes.

Actualmente se conocen alrededor de 30 especies de rayas eléctricas de la familia Narcinidae distribuidas en mares tropicales y templados del mundo. La mayoría son especies pequeñas, con longitudes que oscilan entre 25 y 75 centímetros, aunque algunas pueden superar los 90 centímetros. A pesar de su amplia distribución, su biología continúa siendo poco conocida y muchas de sus poblaciones apenas han sido estudiadas.

Panamá alberga tres especies de estas rayas eléctricas pertenecientes a la familia Narcinidae:

Raya eléctrica del Caribe (Narcine bancroftii), raya eléctrica enana del Pacífico (Diplobatis ommata) y raya eléctrica de Cortés (Narcine entemedor).

Estas especies viven sobre fondos arenosos y fangosos de aguas costeras, donde se alimentan principalmente de pequeños invertebrados marinos. Debido a sus hábitos discretos y a que pasan gran parte del tiempo semienterradas en el fondo, pocas personas llegan a observarlas en la naturaleza.

Paradójicamente, ser poco conocidas no las hace menos vulnerables. Cerca del 45 % de las especies de rayas eléctricas se encuentran amenazadas de extinción. La captura incidental en pesquerías de arrastre y otras pesquerías costeras constituye una de las principales amenazas para su supervivencia, mientras que la escasa información disponible dificulta el desarrollo de estrategias de conservación eficaces.

En este Día de la Concienciación sobre los Tiburones, el mensaje es claro: la conservación marina no debe centrarse únicamente en las especies más famosas. Las rayas eléctricas son parte esencial de la biodiversidad de los océanos y también necesitan investigación, monitoreo y medidas de protección.