76ers contra Knicks

Los New York Knicks llegan a Filadelfia con ventaja en la serie de 2-0, donde los 76ers lo reciben este viernes en la Xfinity Mobile Arena e intentarán empatar una de las dos semifinales del Este.

En el último juego del pasado miércoles, los Knicks ganaron 108-102 a los Philadelphia 76ers en el Madison Square Garden en un partido ajustado y que el conjunto neoyorquino se llevó gracias a su competitividad y a 26 puntos de Jalen Brunson.

A falta de Embiid, quien sí apareció fue Jalen Brunson. El '11' de los Knicks brilló una vez más como el mejor de Nueva York, con 26 puntos y seis asistencias, y cerró la noche con un 9 de 21 en tiros de campo (42,9 %).

Karl-Anthony también fue vital en el triunfo de los Knicks, con 20 puntos, 10 rebotes y 7 asistencia.