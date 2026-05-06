apuntan aL codicader

Los juegos regionales Codicader 2026 tendrán como sede Honduras en el mes de septiembre y Panamá aspira a competir con la máxima cantidad de estudiantes (atletas) en su historia, explicó Jhony Mosquera, director nacional de Deportes del Ministerio de Educación (Meduca).

Por lo pronto, ya se hizo la parte regional de fútbol y ahora viene la fase final nacional, que se jugará con los ganadores de los diferentes lugares del país, a partir del 11 de junio.

Se espera que entre el 22 de julio hasta 1 de agosto, se realice la fase final para el resto de las disciplinas deportivas, para tener a los campeones nacionales y sacar a los representantes de Panamá a los Juegos Codicader de Honduras.

Panamá estará representada en los Juegos Codicader 2026 en 20 disciplinas deportivas, que involucra una delegación de 500 personas, sería la más grande en la historia de nuestro país en este evento deportivo regional. Mientras que de discapacidad se aspira a que sea una delegación de 200.

En 2025, Panamá participó en los Juegos Codicader en la categoría media con una representación de 300 personas.

Hay que aclarar que el aumento de atletas se debe a que para la edición venidera de Codicader se incluyó: futsal, béisbol, voleibol de playa, sóftbol, deportes que el mismo Codicader había dejado de hacer, explicó Jhony Mosquera.

Juegos Intercolegiales inician con el fútbol

Los Juegos Intercolegiales Nacionales arrancan con el fútbol, esto debido al Mundial 2026 y la misma será entre el lunes 11 al 15 de mayo, cuando se juegue la final en el estadio Rommel Fernández.

El lunes venidero arranca el fútbol en cuatro sedes y 16 equipos, tanto en la rama masculina como femenina.

Bocas del Toro y Darién tendrán la responsabilidad de poner a rodar el balón en el estadio de Los Andes en el arranque del fútbol masculino, mientras que Guna Yala y Herrera jugarán en el estadio Javier Cruz, del Colegio Artes y Oficios, este lunes 11 de junio.

Por otro lado, ese mismo día, en la rama femenina abren Panamá Este y Panamá Centro en el "Candela" Gil de San Miguelito, el otro partido será en el "Cascarita" Tapia entre las Comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé.

Los ganadores del torneo nacional a nivel media (segundo ciclo de secundaria), serán los representantes de Panamá en el regional de Honduras en septiembre.

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Los equipos que ganen el torneo nacional, tendrán una preparación y asesoramiento para el evento internacional, confirmó Lucy Molinar, ministra de Educación.

Molinar agregó que este año 2026 han participado por lo menos 12 mil estudiantes en todo el país, en las distintas disciplinas deportivas para llegar a la finales nacionales.

En cuanto a la preparación especial que recibirá el equipo campeón en fútbol, Jaime Penedo, de Pandeportes, agregó que el responsable es el educador, pero que ellos darán un respaldo técnico y logístico al equipo.