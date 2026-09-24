Panamá
Árabe Unido recibe a Herrera FC en la LPF
- Jaime A. Chávez Rivera
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- @Jaime_ChavezR.
Árabe Unido y Herrera FC abren la décima fecha del Torneo Apertura 2025 de la LPF.
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El Árabe Unido de Colón espera seguir su buena racha al recibir al Herrera FC en el estadio Armando Dely Valdés, este viernes a las 8:30 p.m., en el arranque de la décima fecha del Torneo Apertura 2026 de la LPF.
El combinado que dirige Sergio "El Jeringa" Guzmán viene de imponerse al San Francisco de La Chorrera por 1-2, mientras que los herreranos no pasan por un buen momento.
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El onceno azuerense viene de caer por goleada de 0-6 ante el Tauro.
Los colonenses suman 18 puntos en las nueve fechas jugadas y son segundos en la Conferencia del Este; Herrera es último en el Oeste con 5 puntos.
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