Árabe Unido recibe a Herrera FC en la LPF

El Árabe Unido de Colón espera seguir su buena racha al recibir al Herrera FC en el estadio Armando Dely Valdés, este viernes a las 8:30 p.m., en el arranque de la décima fecha del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

El combinado que dirige Sergio "El Jeringa" Guzmán viene de imponerse al San Francisco de La Chorrera por 1-2, mientras que los herreranos no pasan por un buen momento.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El onceno azuerense viene de caer por goleada de 0-6 ante el Tauro.

Los colonenses suman 18 puntos en las nueve fechas jugadas y son segundos en la Conferencia del Este; Herrera es último en el Oeste con 5 puntos.