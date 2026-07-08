Arranca la programación hípica con siete carreras

Siete carreras se presentan en la jornada de este jueves (hoy) en el Hipódromo Presidente Remón, teniendo como atractivo una carrera de invitación de yeguas en distancia de 1,200 metros.En este evento, segunda carrera de la programación, parte como favorita, La Tudor de acuerdo al programa oficial de carreras.

La pensionista del Stud Dozal viene de ganar por un largo el pasado 24 de mayo. Por otro lado, la jugada del 5 y 6 tiene un acumulado de B/.23,283.42 e inicia en la segunda carrera.

La programación de hoy jueves arranca a las 4:45 p.m.

Cierra inscripción

Hoy cierra la inscripción de los ejemplares que participarán en el Clásico Asociación de Propietarios de Pura Sangre de Carreras de Panamá-APPUCAPA-.

Es una carrera para ejemplares de tres años en distancia de 1,200 metros a disputarse este domingo 19 de julio. La cuota final será hasta este domingo 12 de julio a la 5 de la tarde en la caja principal del Hipódromo Presidente Remón.

Es importante conocer que este 3er trimestre del calendario clásico tiene más de 400 mil en premios con pruebas de gran envergadura encaminadas a la clasificatoria rumbo a la Serie Hípica del Caribe.