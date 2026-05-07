ATLETISMO SE ARMA

El velocista colonense Arturo Deliser, Chamar Chamber y la saltadora Nathalee Aranda serán algunas de las figuras panameñas que nos representarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) que se realizarán en el República Dominicana entre el 24 de julio y 8 de agosto.

Aunque la fecha tope para la inscripción y cupo de los atletas es el 15 de mayo, ya se tiene los nombre de algunas de las figuras panameñas que estarán en el atletismo, reveló el presidente de la Federación Panameña de Atletismo, Mario Quintero.

El dirigente añadió que aspira que el atletismo panameño pueda conseguir por lo menos tres medallas: entre oro, plata y bronce, en los Juegos de República Dominicana 2026.

Arturo Deliser estará compitiendo en los 100 y 200 metros planos, mientras que Cristal Cuervo tendrá acción en los 200 y 400 metros.

Otro que competirá es Dider Rodríguez en los 3 mil metros con obstáculo, Nathalee Aranda en salto largo femenino y Chamar Chambers estará en los 800 metros planos.

Hay que recordar que Chambers tiene el récord centroamericano en su especialidad, los 800 metros planos, con un tiempo de 1:48:41 minutos, hazaña lograda en octubre del año pasado, durante los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

Mario Quintero, presidente de la Federación Panameña de Atletismo (Fepat), reiteró que también se espera a la confirmación de otros atletas, como la olímpica Gianna Woodruff en los 400 metros con vallas y el marchista, Yassir Cabrera, debido que se tiene hasta el 15 de mayo, último día para inscribir a los atletas y también depende de los cupos que se tengan disponibles.

Otro aspecto es que hay panameños que competirán este fin de semana en Costa Rica, como es el caso de Gino Toscano en los 110 metros con vallas y Alonso Gaitán en salto triple, que buscarán la marcas para estar en los Centroamericanos y del Caribe

Otro panameño que tendrá acción en atletismo este fin de semana es Arturo Deliser, que competirá en Venezuela, sostuvo Mario Quintero, evento que le servirá para mejorar su tiempo.