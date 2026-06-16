Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 Deportes Austria contra Jordania vive el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/16 23:00:00 ❮ ❯ Noticias Relacionadas 1 Queiroz cree que Ghana tiene 'buenas soluciones' para contrarrestar fortalezas de Panamá 2 Christiansen lanza advertencia antes del Panamá vs. Ghana: “No hay partido fácil en el Mundial 3 Senegal lamenta la falta de eficacia en la dura derrota contra Francia en el Mundial 4 ¡Hoy es el día! Panamá debuta contra Ghana en un partido que ilusiona 5 Gris debut de Ancelotti: Vinícius rescata a una discreta Brasil ante la seriedad de Marruecos 6 Real Madrid y Benfica: se habla más del racismo que del juego en la Champions Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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