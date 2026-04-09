Betcris lanza 'Garra Panamá, su nueva campaña rumbo a la fiesta del fútbol 2026

Betcris.pa , el sitio oficial de apuestas de la Selección Nacional de Panamá, anunció el lanzamiento de “Garra Panamá”, su nueva campaña rumbo a la fiesta del fútbol 2026, protagonizada por el jugador de la selección Cristian Martínez y el reconocido creador de contenido “Tío Memo”.

La campaña parte de una verdad simple pero poderosa: en Panamá la vida es un vaivén de emociones. A veces se cae, a veces se gana, pero siempre se vive y se celebra juntos. Esa capacidad de levantarse, seguir luchando y celebrar cada pequeña victoria forma parte del ADN del país: la garra panameña.

En esta historia, Cristian Martínez representa el sueño del joven panameño que, con disciplina y perseverancia, logra trascender fronteras y competir en el fútbol internacional. A su lado, “Tío Memo” aporta el tono cercano y auténtico de la cultura popular panameña, conectando con los fanáticos desde el humor, el lenguaje cotidiano y ese clásico “¿Qué xopa?” que refleja el espíritu del país.

Resiliencia y humor: El ADN de la campaña “Garra Panamá”

La narrativa de la campaña retrata momentos cotidianos de la vida en Panamá —desde perder el bus hasta fallar un penal— para mostrar cómo, incluso después de una caída, los panameños siempre se levantan con más fuerza. Y justo ahí aparece la celebración: esa alegría contagiosa que define nuestra identidad.

“Con Garra Panamá quisimos capturar ese espíritu resiliente que caracteriza a los panameños. Somos un país que celebra cada logro, que se levanta después de cada caída y que vive el fútbol con una pasión única. Esta campaña es un homenaje a esa energía colectiva que nos une rumbo al Mundial”, señaló Nayrobis Valencia-Aylott, Gerente de Marketing y Publicidad de Betcris.

“Cristian Martínez representa la perseverancia y el talento de nuestra selección, mientras que Tío Memo nos permite conectar con la cultura y el humor del día a día del panameño. La campaña refleja nuestra identidad y nuestra garra”, agregó.

Con esta iniciativa, Betcris, el sitio oficial de apuestas de la Selección Nacional, reafirma su compromiso con el fútbol nacional y con los fanáticos, acompañando a la Selección Nacional de Panamá en su camino hacia el Mundial y celebrando el orgullo de todo un país.

Sobre Betcris

Betcris.pa es la plataforma líder con 30 años en Panamá, sitio oficial de apuestas deportivas y casino en línea de la Selección Nacional de Panamá, comprometida con impulsar el deporte y ofrecer experiencias innovadoras a los fanáticos del fútbol.