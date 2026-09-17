Bolos gana bronce en los Suramericanos

Panamá sumó otra medalla en los Juegos Suramericanos 2026, que tienen como sede Santa Fe, Argentina.

En esta ocasión fueron los bolos, que en su segundo día de competencia cerraron fuerte y pudieron subir al podio para colgarse la medalla de bronce.

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Los atletas Donald Lee y William Duen, en su primer día de competencia, no corrieron con la mejor suerte al sumar 2325 puntos y terminar en la quinta posición de la tabla general.

Pero en el segundo día remontaron y terminaron en la cúspide de la tabla, suficiente para acumular entre los dos días de competencia 4,965 puntos y asegurar el bronce en la prueba de dobles masculino en bolos.

La medalla de oro fue para Perú al acumular 5051 puntos en las dos jornadas, mientras que la plata la obtuvo Brasil con 4953 unidades. Esta fue la quinta medalla de Panamá en estos juegos, acumulando cuatro metales de bronce y una de plata.