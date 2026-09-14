Boxeadores de 'El Legado' afinan últimos detalles

En la recta final. Así se encuentran los boxeadores panameños que verán acción en el torneo "El Legado", competencia de boxeo olímpico (aficionado) que enfrentará a las selecciones de Panamá, al frente de Roberto Durán, y México, dirigida por los hermanos Juan Manuel y Rafael Márquez.

Los pugilistas locales se mantienen entrenando bajo la supervisión de Roberto "Manos de Piedra" Durán en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes Luis "Matador" Tejada, ubicado en Juan Díaz.

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"Esto es para que los muchachos, destaquen o no en un deporte, sigan estudiando y sean alguien en la vida. Ellos necesitan ayuda para sobresalir y, con este proyecto, se enfrentarán a México", dijo "Manos de Piedra".

"El Legado" arranca este viernes 17 de septiembre en el Atheyna Bylon y al día siguiente (sábado) culmina en la Arena Roberto Durán.

Panamá viene de conquistar el título en los Juegos Codicader realizados en Honduras. Jhony Mosquera, coordinador de deportes del Meduca, confirmó que cinco de los boxeadores que vieron acción en esa cita regional formarán parte del proyecto "El Legado".

Por su parte, el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, confirmó que el mandatario José Raúl Mulino realizará un reconocimiento a los atletas que compitieron en el Codicader, en una fecha aún por definir.

La representación panameña dominó la justa deportiva tras cosechar 72 medallas de oro, 46 de plata y 64 de bronce, para un total de 182 preseas que le aseguraron el campeonato del evento regional.

Ventura Vega, también adelantó que para el desfile de fiestas patrias del 3 y 4 de noviembre para el desfile de fiestas patrias, los abanderados serán los atletas del Codicader.