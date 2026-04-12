Carlos Samudio gana en ruta élite y Panamá vuelve a mandar

Panamá volvió a dar un golpe sobre la mesa en el Campeonato Centroamericano de Ruta, gracias al pedaleo impetuoso y agresivo del chiricano Carlos Samudio, quien tras una fuga épica se consagró campeón de ruta élite en tierras ticas.

La prueba de fondo estuvo marcada por una escapada monumental de más de 100 kilómetros. Carlos Samudio, junto al también panameño Bolívar Espinosa y el local Luis Oses, protagonizaron la fuga del día. A falta de un kilómetro para la meta, Samudio lanzó un ataque fulminante que le permitió cruzar la línea en solitario para colgarse la medalla de oro.

La celebración para Panamá fue doble, debido a que Bolívar Espinosa logró sostener el ritmo de los punteros para asegurar la medalla de bronce, reafirmando el gran estado de forma del equipo nacional.

Con el triunfo de Samudio, Panamá alcanza un hito: cuatro títulos consecutivos ganando la prueba de ruta élite en el Campeonato Centroamericano. Según la Federación de Ciclismo, esta racha ganadora es el resultado de un proceso sólido que busca posicionar al país entre los mejores del mundo.

Tampoco hay que olvidar que, en esta cita, Franklin Archibold se llevó los honores en contrarreloj, con lo que Panamá cosecha puntos claves para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.