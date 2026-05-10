'Chema' Caballero se abre paso con los Yanquis de Nueva York

El panameño José "Chema" Caballero comienza a ganarse el respeto de la fanaticada de los Yanquis de Nueva York, convirtiéndose en una de las piezas más confiables del equipo en este arranque de temporada de las Grandes Ligas.

Entrevistado por el periodista nicaragüense Edgar Rodríguez, Caballero aseguró sentirse feliz de vestir el uniforme de una de las franquicias más gloriosas del béisbol profesional y orgulloso de seguir los pasos de figuras históricas panameñas como Mariano Rivera.

"Representar a Panamá siempre será un orgullo enorme para mí", expresó Caballero, quien ha tenido una destacada actuación y ha contribuido al excelente inicio de campaña de los Yanquis, segundo en la Liga Americana con foja de 26 victorias y 15 derrotas.

El pelotero istmeño se ha consolidado como titular en el campocorto gracias a su versatilidad y consistencia dentro del terreno.

No solo aporta ofensivamente con el bate, sino también con su seguridad defensiva y agresividad en las bases, elementos que lo han convertido en un factor importante para el conjunto neoyorquino.

El panameño Caballero atraviesa por un gran momento ofensivo.

En lo que va de la temporada, "Chema" mantiene promedio de .259, con cuatro jonrones, 13 carreras impulsadas y 13 bases robadas, cifra que actualmente lo coloca como líder de la Liga Americana en la carpa grande.'

.259

Es el promedio a la ofensiva de José 'Chema' Caballero. 4-3

Fue la derrota de este domingo de los Yanquis ante Cerveceros

Pieza de cambio de alto valor

Sin embargo, el pelotero panameño no solo representa una solución deportiva inmediata para los Yanquis.

Su bajo costo salarial y situación contractual también lo convierten en una pieza atractiva dentro del mercado de cambios de las Grandes Ligas.

La organización neoyorquina pactó con Caballero un salario de 2 millones de dólares para la temporada 2026, evitando el proceso de arbitraje salarial.

Además, "Chema" Caballero todavía tiene tres años de control contractual y no será agente libre hasta el mercado de 2030, situación que aumenta considerablemente su valor dentro de la franquicia.

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Yanquis ante Cerveceros

Los Yanquis cayeron este domingo (ayer) ante los Cerveceros de Milwaukee por tablero de 4-3.

Con esta derrota, la novena de Nueva York, no pudo y fue barrida en la serie de tres partidos contra los Cerveceros.

En este juego contra los Cerveceros, Caballero se fue de 3-1, con una carrera anotada y una base por bola.