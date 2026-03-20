Chiriquí se corona y representará a Panamá en la Serie Mundial de Williamsport

La novena de Chiriquí (Doleguita) se impuso a Panamá Oeste (Barrio Colón) por tablero de 8-4, para coronarse en el béisbo infantil y con ello ganarse el boleto para representar a Panamá en la Serie Mundial de Béisbol Infantil del programa de Pequeñas Ligas de Williamsport, Pennsylvania, Estados Unidos.

La serie final nacional se jugó al mejor ganador de tres partidos. Panamá Oeste ganó el primer cotejo por 3-2; pero Chiriquí se repuso y triunfó en el segundo juego por 8-7, en la doble jornada del jueves. Pero, este viernes, en la cancha del estadio Capliton, en Juan Díaz, sacó una victoria por 8-4, para ganar la serie final infantil por 2-1.

En el el tercer y decisivo partido, los chiricanos pegaron primero al pisar la caja registradora en dos ocasiones en el mismo primer episodio.

Los "Vaqueritos" reaccionaron en la tercera entrada al anotar dos carreras y empatar el juego 2-2.

Pero en la parte alta de la cuarto episodio, Chiriquí, fabricó una friolera de cinco carreras para poner la balanza a su favor por 7-2.

Los chicos del Oeste intentaron recortar en el quinto episodio con 2 carreras más, para poner el juego 7-4

Pero los chiricanos volvieron a ampliar el marcador con otra rayita más y poner el definitivo 8-4, en el sexto capítulo.

El partido lo ganó, Kaled Valdés en función de relevo al trabajar 1.2 entradas, mientras que el derrotado fue Wyatt Rose por Panamá Oeste.

Es la segunda ocasiíon que Chiriquí (Doleguita) estará en el Campeonato Mundial de Williamsport, la primera ocasión fue en el año 1993, cuando fue sucampeón al perder la final ante Estados Unidos.

El subcampeonato mundial ha sido lo más lejos que ha llegado un equipo panameño en la Serie Mundial Infantil de Williamsport.

También hay que recordar que Chiriquí en el 2021 ganó el derecho de estar en Williamsport, pero por motivos de pandemia el torneo no se realizó.