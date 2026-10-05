Christiansen habla de los jóvenes que levantan la mano en la selección mayor

La selección de Panamá terminó su gira por Asia con un triunfo de 7-6 en los tiros penales ante Ecuador, luego de empatar 1-1. Fue una serie de tres juegos, en los que el técnico Thomas Christiansen admite que hubo varios jugadores que llamaron su atención.

"Los jóvenes que hemos visto en esta gira han estado ahí, han levantado la mano, han hecho una presentación muy digna y hay que hacer todavía ese seguimiento", expresó el míster, luego del partido contra Ecuador.

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Panamá en su gira por Asia empató ante India 1-1, luego ante Nueva Zelanda por 1-1, aunque perdió en los tiros penales 5-3. De último igualó ante Ecuador 1-1, a quien venció desde el punto blanco por 7-6.

En la gira han destacado jugadores como Geovany Herbert, Davies Murillo, Josué Vergara, el portero Eddie Roberts, Víctor Griffith, entre otros, que pueden ser tomados en cuenta para el partido oficial de la eliminatoria de la Liga de Naciones en noviembre, donde todo apunta a que sería Curazao.

"Es verdad, pinta que Curazao va a ser el rival en esta eliminatoria. Lo conocemos de años atrás, sabemos lo difícil que es ir a Curazao, pero bueno, ojalá nos salga bien y hagamos buenos partidos en nuestra clasificación para la Final Four en la Liga de Naciones", explicó Christiansen.

Ante Ecuador, Christiansen volvió a dar oportunidad a los jóvenes.

"Los jugadores que han entrado hoy (ayer ante Ecuador) llevan muy poco tiempo con nosotros en los entrenamientos y bueno, hay una mejoría importante, han dado un paso también importante", expresó Christiansen, luego del partido contra el equipo sudamericano, sin mencionar nombres puntuales; solo indicó que eso "hace la competencia en el grupo".

Al ser cuestionado por Eddie Roberts y la salud de Josué Vergara, Christiansen hizo reconocimiento del buen juego del portero panameño.

"Ha lucido muy seguro en los centros laterales, córners, paradas que ha tenido bajo los tres palos, con el balón, los desplazamientos han sido buenos, acertados. Luego es un sorteo, el tema de los penales, ha parado dos y nos ha dado esa victoria", sostuvo el técnico y agregó que, sobre Vergara, salió del partido por un golpe en la cadera.