Colón se destaca en el Powerlifting

Cinco representantes del Club de Potencia Los Olímpicos del Atlántico C3 de la provincia de Colón, se destacaron en el Campeonato Regional de Powerlifting 2026; Regional Metropolitana City Cup.

Los deportistas; Flor Sanjur, Raúl Nereira, Maurice St. Rose, Nelson Aguilar y Arturo Ávila protagonizaron una sobresaliente actuación al conquistar tres medallas de oro y una de plata. Los colonenses demostraron disciplina y fortaleza.

El Powerlifting (traducido como levantamiento de potencia) es un deporte de fuerza máxima compuesto por tres movimientos básicos: sentadilla, press de banca y peso muerto.

Los atletas buscan levantar la mayor cantidad de peso posible en una repetición (1RM), divididos por categorías de peso, edad y sexo.