Cristiano dio muestras de respeto a Messi

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo reaccionó este miércoles al mensaje de despedida que Lionel Messi publicó en redes sociales y expresó su "respeto" por todo lo que el argentino ha logrado con la selección de su país, de la que se despidió el martes en un amistoso contra la de Benín.

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta", escribió Messi en su cuenta de Instagram.

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Su gran rival durante su carrera, el portugués Ronaldo también se sumó a estos mensajes de despedida: "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", escribió Cristiano.

Los dos delanteros se han enfrentado 36 veces en total con sus clubes y selecciones, donde Messi se llevó 16 victorias frente a las 11 de Ronaldo. En los duelos oficiales, el luso marcó 21 goles y el argentino 22.