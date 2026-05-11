Darwin Pinzón, jugador del San Francisco y exseleccionado nacional, detenido por presunto intento de homicidio

Darwin Pinzón, delantero del San Francisco Fútbol Club y exseleccionado nacional, fue detenido por la Policía Nacional por su presunta vinculación con un intento de homicidio.

La captura del futbolista se hizo efectiva en horas de la mañana de este lunes en un puesto de control ubicado en el corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera.

Al ser verificado por los uniformados, el sistema arrojó el oficio de captura en su contra, emitido por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de San Miguelito, por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de intento de homicidio.

Según la información preliminar, Pinzón era requerido desde el pasado 16 de abril, pero no es hasta ahora, que su equipo se encuentra en descanso, que fue retenido.

Por el momento se desconocen detalles del hecho de sangre al cual está siendo vinculado este futbolista activo.

No es la primera vez que el jugador se ve involucrado en un tema legal, ya en el 2018 fue declarado culpable por el delito de robo de celulares.

Este suceso se remonta al día 7 de septiembre del 2017, cuando tras despojar a las víctimas de sus pertenencias, el jugador y su compinche se dieron a la fuga en un vehículo Nissan Tiida, de color blanco, cuyos primeros cuatro dígitos de la placa lograron ser identificados.