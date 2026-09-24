Desafío en Bangalore para la 'Sele'

El histórico amistoso ante la India en Bangalore marca el banderazo de salida para la Selección de Panamá en este nuevo y fascinante ciclo post-mundialista. Lejos de ser un simple compromiso de trámite frente a los "Blue Tigers", la gran prueba de la "Marea Roja" en suelo asiático pasa por reinventarse sin negociar jamás la identidad competitiva que la catapultó a la élite global.

Este periplo por el continente asiático se erige como el laboratorio perfecto para el cuerpo técnico, obligado a mover piezas y ajustar el ajedrez táctico en un escenario tan exótico como exigente.

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El reto, sin embargo, no está exento de obstáculos considerables. El engranaje defensivo resiente de forma notable las bajas muy sensibles de Andrés Andrade y José "Coto" Córdoba, dos baluartes de jerarquía y experiencia internacional cuya solvencia en la zaga se echará de menos en este examen táctico. A estas ausencias en la retaguardia se le une un vacío punzante en el frente de ataque por la baja de José "Yayita" Vergara, restando alternativas de peso en los últimos metros.

Por si fuera poco, el armado del grupo deja abiertas interrogantes que rondan el ambiente futbolístico, como la extraña ausencia de Khadir Barría, un elemento cuyo rendimiento en la selección invitaba a pensar en su presencia para este tipo de exigencias.

Pese a este panorama de ausencias y dudas, la misión panameña se mantiene firme. El equipo está llamado a asumir el protagonismo ante un rival ordenado y, en paralelo, comprobar si la profundidad de la plantilla responde con altura en condición de visitante.

En definitiva, este primer examen en territorio indio exigirá máxima concentración táctica y una rápida adaptación al cambio horario y al desgaste físico acumulado.

La respuesta que ofrezcan los futbolistas convocados en este duelo inaugural sentará las bases de lo que podemos esperar a lo largo de este exigente calendario internacional que apenas comienza para la escuadra nacional.