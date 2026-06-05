El futuro del ciclismo panameño ruge en Boquerón con la Vuelta de la Juventud

La edición 2026 de la Vuelta de la Juventud, que representa el futuro del ciclismo panameño, inició este viernes con una etapa contrarreloj disputada en el distrito de Boquerón.

En la categoría Preinfantil damas, el podio lo ocuparon Natalia Castillo (36:27 minutos), Ashlyn Ríos (39:12) y Reyven Pitti (40:00). En la masculina, Ian Martínez ganó con 32:09 minutos, seguido por Jefer Gálvez con 35:25 y Dilan González con 38:54 minutos.

En la Infantil damas se consagró Dana Carrera con 34:54 minutos, escoltada por Iliana Suira con 36:16 y Quibsianys Jiménez con 38:34. En varones hizo mejor tiempo Alexis Pinto con 26:15, secundado por Yosney Morales con 30:07 y Jafeth Montero con 30:50 minutos. La preinfantil y la infantil totalizaron 12.2 kilómetros.

Por su parte, en Damas Junior, la vencedora fue Francesca Pavoni con marca de 47:41 minutos, teniendo como escoltas en el podio a Sashelyn Castillo con 48:35 y Daybelis Torres con 49:35, para los 18.5 kilómetros de recorrido.

En Prejuvenil coronó Alejandro Martínez con 38:26 minutos; luego terminaron Isaac Campos con 39:00 y Eliel Castro con 40:08.

José Castro fue el mejor en la Juvenil con marca de 37:38 minutos, completando los escalones de honor Eliecer Vargas con 39:40 y José Castellanos con 39:43, igualmente para los 18.5 kilómetros con terreno tendido hacia arriba.

Por su lado, Jahaziel Martínez con 37:47 reinó en la Sub-23, mientras que Cristofer Campos lo siguió con 38:35 y Owen Herrera con 39:49 minutos.

Este sábado se correrá la segunda etapa, iniciando para la preinfantil e infantil a las 8:00 de la mañana con 26.5 kilómetros, saliendo desde la cancha techada de San Pablo Viejo, pasando por Cerro Colorado y arribando en La Piedra en Potrerillos.

La Prejuvenil, juvenil, damas junior y Sub-23 arrancan a las 9:30 de la mañana desde la cancha de San Pablo Viejo; irán a Los Anastacios, Potrerillos y finalizarán en Cordillera para 63.4 kilómetros.