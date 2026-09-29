El Tour de Panamá 2026 contará con seis países

Todo se encuentra listo para el Tour de Panamá 2026, que contará con la participación de seis países y al menos 17 equipos.

El evento ciclístico panameño, que consta de cinco etapas, tendrá su punto de partida este miércoles con el primer día de competencia, el cual tiene una extensión de 131,10 kilómetros. Arrancará en Parita, pasará por Divisa rumbo a Aguadulce, luego regresará a Herrera (Chitré), Vía Pesé, y terminará en Parita.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

La segunda etapa será el jueves 1 de octubre, iniciará en Santo Domingo – Pedasí – Cacao – Mirador La Vigía y tendrá un recorrido de 109,3 kilómetros.

La tercera etapa será entre Chitré – La Mata – Ocú – Loma El Bebedero y tendrá una distancia de 110 kilómetros.

La cuarta etapa transcurrirá entre Chitré – Santa María – Chitré – La Villa – Guararé y consta de 109 kilómetros.

La última y quinta etapa será un circuito cerrado en Chitré de 20 vueltas y 92 kilómetros.

El Tour cuenta con la participación de Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. Serán seis equipos internacionales, donde veran acción once planteles panameños.

Franklin Archibold es el actual campeón del Tour de Panamá.