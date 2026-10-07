Guerra a los Tigres

Javier 'Javy' Guerra reforzará el pitcheo relevista de los Tigres del Licey para la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El lanzador panameño, conocido por su potente recta que supera las 100 millas por hora y su experiencia en las Grandes Ligas con equipos como San Diego y Tampa Bay, llega al conjunto azul para aportar solidez en los episodios finales.

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Su incorporación representa una adición de jerarquía y brazo de poder para las aspiraciones de campeonato del los Tigres

Guerra de 31 años, jugará su tercera temporada en LIDOM, luego de actuar con los Leones del Escogido en 2022-23 y 2025-26. En 16.2 entradas en la liga dominicana, registra efectividad de 2.16, WHIP de 0.84, 7 bases por bola y 14 ponches.