Homenaje a 'Piculín'
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La familia del fallecido baloncestista José 'Piculín' Ortiz invitó al pueblo de Puerto Rico a unirse a "una celebración de vida" este viernes v en honor a una de las figuras más emblemáticas en la historia del deporte puertorriqueño e internacional.
Ortiz falleció en la madrugada de ayer, martes, a los 62 años de edad, luego de enfrentar una ardua batalla contra el cáncer colorrectal.
Los actos de honor al inmortalizado al Salón de la Fama FIBA 2019 se llevarán a cabo en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, escenario de su entrega tanto en la época de los Cangrejeros de Santurce como representando a Puerto Rico en los torneos internacionales.
La ceremonia incluirá una misa por el párroco Antonio 'Tito' Vázquez, un homenaje musical con la participación de reconocidas figuras de Puerto Rico.
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