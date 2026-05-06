Homenaje a 'Piculín'

La familia del fallecido baloncestista José 'Piculín' Ortiz invitó al pueblo de Puerto Rico a unirse a "una celebración de vida" este viernes v en honor a una de las figuras más emblemáticas en la historia del deporte puertorriqueño e internacional.

Ortiz falleció en la madrugada de ayer, martes, a los 62 años de edad, luego de enfrentar una ardua batalla contra el cáncer colorrectal.

Los actos de honor al inmortalizado al Salón de la Fama FIBA 2019 se llevarán a cabo en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan, escenario de su entrega tanto en la época de los Cangrejeros de Santurce como representando a Puerto Rico en los torneos internacionales.

La ceremonia incluirá una misa por el párroco Antonio 'Tito' Vázquez, un homenaje musical con la participación de reconocidas figuras de Puerto Rico.