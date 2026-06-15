Irán / Mundial 2026 / Mundial de Nueva Zelandia / Pasión Mundialista 2026 Estados unidos Irán y Nueva Zelanda sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/15 19:30:00 Noticias Relacionadas 1 Pierde el trabajo tras realizar gesto racista contra influencer coreana en el Mundial 2 España empata ante Cabo Verde y revive fantasmas del Mundial 3 Uruguay contra Arabia Saudita vive el partido minuto a minuto 4 Belgica y Egipto vive el partido minuto a minuto 5 Christiansen va a esperar a ‘Coco’ Carrasquilla hasta lo último Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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