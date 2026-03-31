Italia y Polonia se quedan sin Mundial; República Checa y Turquía clasifican

Italia se quedó fuera del Mundial por tercera edición consecutiva al caer este martes en caer en los tiros penales ante Bosnia y Herzegovina, luego de empatar por (1-1) y perder desde el manchón blanco (4-1), en un partido en el que jugó desde el minuto 41 con un jugador menos.

Moise Kean abrió el marcador a los 15 minutos para la 'Azzurra', que se quedó con 10 jugadores desde el minuto 41 por la expulsión de Alessandro Bastoni. En superioridad, Bosnia encontró el empate a 9 del final, con el tanto de Haris Tabakovic.

La 'Azzurra' no acude al Mundial desde Brasil 2014 y no supera una fase de grupos desde 2006. Serán, por tanto, al menos 16 años los que la tetracampeona del mundo no acuda a la gran cita. Los fallos de Pio Esposito y Cristante desde el punto penal condenaron la posibilidad de clasificación.

Bosnia, cuya única participación en un Mundial data de 2014, viajará a Estados Unidos, México y Canadá encuadrada en el Grupo B del Mundial junto a Canadá, Catar y Suiza.

Polonia es eliminada,

Lewandoski dice adiós.

Terminada la derrota de Polonia 3-2 contra Suecia, en la final de la repesca para el Mundial 2026, el delantero polaco Robert Lewandowski, atacante del Barcelona, publicó una foto en su cuenta oficial en ‘Instagram’, al ritmo de la canción ‘Time to say goodbye’ (‘Hora de decir adiós’).

La selección de Polonia espera la confirmación del delantero. "No es momento para hablar de esas cosas justo después del partido. Seguro que habrá esa conversación", explicó Jan Urban, su seleccionador, cuando fue preguntado por la continuidad o no de Lewandowski.

Checos y Turcos obtienen el billete al Mundial

República Checa, ganadora de la repesca ante Dinamarca por 3-2, completa el Grupo A del Mundial 2026, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur. Mientras que Turquía, que se impuso 0-1 a Kosovo, estará en el Grupo D, con Paraguay, Estados Unidos y Australia, como deparó el sorteo el pasado diciembre.

Bosnia, que superó en la final del ‘play off’ a Italia en los penaltis, queda encuadrado en el Grupo B, en el que competirá con Canadá, Catar y Suiza.

Por su parte, Suecia, que derrotó 3-2 a Polonia, jugará el Grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez.