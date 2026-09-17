Jurado lidera tropa nacional

Los pedales panameños se encuentran definidos y listos para afrontar el Campeonato Mundial de Ciclismo en Carretera UCI Montreal 2026.

La representación panameña que estará en el evento en tierras canadienses se encuentra integrada por: José Castro, Wendy Ducreux y el olímpico Christofer Jurado, reveló la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci).

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De esta manera, Panamá ratifica su presencia internacional nuevamente, logrando por octavo año consecutivo la clasificación directa en la categoría Élite Masculina de la máxima cita del ciclismo mundial.

Christofer Jurado tendrá la responsabilidad de encabezar la representación nacional en el cierre del evento ciclístico.

El chorrerano Jurado afrontará la distancia de 273.4 kilómetros compitiendo al más alto nivel frente a las principales figuras del ciclismo World Tour el domingo 27 de septiembre.

El evento mundial en Canadá para los panameños arranca en la categoría Junior con la figura de José Castro el jueves 24 de septiembre.

El juvenil panameño se encuentra actualmente cumpliendo una intensa base de preparación en el campamento del Centro Mundial de Ciclismo de la UCI en Montreal, afinando detalles para encarar un circuito exigente frente a las futuras promesas del pedal internacional.

Mientras que por la parte femenina, Wendy Ducreux representará los colores nacionales en la categoría Élite Femenina el sábado 26 de septiembre.

Ducreux saltará a la carretera para recorrer un trazado de 180.1 kilómetros, midiéndose a los mejores equipos profesionales y selecciones del planeta.