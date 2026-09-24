Leonardo Bernal estará con las Estrellas Orientales

El receptor panameño Leonardo Bernal ha tenido un buen desempeño con los Cardenales de San Luis desde que ascendió a las Grandes Ligas.

Ahora, el también receptor coclesano jugará para las Estrellas Orientales en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

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"Bienvenido, Leo Bernal", escribió en sus redes sociales el equipo verde del béisbol dominicano.

"El receptor panameño se suma a las Estrellas Orientales como importado para la próxima temporada. Bernal llega listo para aportar su talento y energía a la familia verde", agrega en las Estrellas Orientales.

Bernal fue ascendido a las "Mayores" el pasado primero de septiembre y poco a poco se abre paso en el equipo de San Luis.

En lo que va de la temporada, el coclesano tiene un promedio de .282, con un OPS de .781. En los 21 juegos que ha tenido acción en la carpa grande, Bernal ha pegado 4 cuadrangulares y tiene 18 carreras impulsadas.

De esta manera, Bernal se suma también a la incorporación del lanzador Jaime Barría a las Estrellas para la nueva temporada de la LIDOM, donde debutarán ante los Toros del Este el 16 de octubre.