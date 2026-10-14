Los Bengals, ligeros favoritos para el 'Madrid Game' del próximo mes ante los Falcons

Los Cincinnati Bengals, que ganaron en su visita a Miami, se presentan como ligeros favoritos ante los Atlanta Falcons -derrotados por Baltimore, asimismo el domingo- en el partido de la NFL, la Liga profesional de fútbol americano, que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en Madrid. El segundo de toda la historia que se jugará en España, de nuevo en el capitalino estadio Bernabeu.



Los Bengals, tres veces presentes en la Super Bowl, la gran final del torneo -la última hace cinco temporadas- pero sin ningún anillo de campeón, presentan un balance de tres victorias y dos derrotas esta temporada. Al revés que los Falcons, en dos 'finalísimas' que también perdieron -la última hace diez cursos, en un partido que dominaban claramente, antes de sucumbir a una histórica remontada de los New England Patriots de Tom Brady-, que han ganado dos veces y han sido derrotados en tres ocasiones.



Atlanta, que jugará como local en el Bernabeu, y Cincinnati protagonizarán el segunda choque de la NFL que tendrá lugar en España, de nuevo en Madrid. Donde hace un año los Miami Dolphins dieron cuenta de los Washington Commanders (antiguos Redskins) por 16-13.



Precisamente fue en la herida de los Dolphins en la que hurgaron los Bengals el domingo, cuando, en su visita a los de Florida causaron la quinta derrota en lo que va de curso al equipo de Miami (24-31), para dejarlo en un preocupante balance de 0-5. En un partido que se le puso de cara a Cincinnati nada más arrancar; cuando Dohnte Meyers retornó 81 yardas del ‘kick off’ inicial para que su estelar 'quarterback', Joe Burrow. lanzase el primero de sus cuatro pases de ‘touchdown’, que materializó Mike Gesicki. Para más inri, ex jugador de los Dolphins.



No obstante, la mejor acción del partido la protagonizaron una vez más Burrow y Ja’Marr Chase -que llevan brillando juntos desde su época en LSU, con la que ganaron el campeonato universitario (NCAA) de 2019-. El quarterback, ganador aquella temporada del Trofeo Heisman que distingue al mejor jugador de la Liga universitaria lanzó un pase desde detrás de la línea del centro de campo que fue capturado una vez más de forma espectacular por Chase.



Horas más tarde, los Falcons caían en casa (23-30) ante los Baltimore Ravens, equipo en el que Tyler Huntley sustituyó con éxito a Lamar Jackson, uno de los mejores quarterbacks de la liga. Lesionado, con esguince en el tobillo izquierdo, en la cuarta jornada.



Cincinnati y Atlanta habían recorrido caminos inversos hasta llegar a la quinta jornada del campeonato. En la primera de ellas, los Bengals ganaron (33-27) en casa a Tampa Bay; y los Falcons perdieron en Pittsburgh (20-13) contra los Steelers.



Los Carolina Panthers arrollaron a domicilio (34-3) a los Atlanta Falcons en la segunda semana de competición; y Burrow lideró con 207 yardas y dos espectaculares pases de 'touchdown' -capturados por Ja'Marr Chase- la victoria de los Cincinnati Bengals en Houston ante los Texans (20-6).



Atlanta se ponía 0-2 y Cincinnati, 2-0. Antes de que la tercera jornada supusiese un cambio en sus opuestas dinámicas.



Los Bengals sufrían su primera derrota de la temporada el pasado 27 de septiembre, en su visita a Pittsburgh, donde cayeron ante los Steelers del mítico veterano Aaron Rodgers por 30-27.



Eso, tan sólo tres días después de que, en el partido del jueves noche, los Falcons le infligiesen un ligero correctivo a los Packers en Green Bay (14-35) para estrenar su casillero de victorias; en un gran partido de su ‘running back’ (corredor) Brian Robinson y de su quarterback zurdo, Michael Penix jr.



En la cuarta semana, los Bengals cayeron en casa (17-22) ante los Jacksonville Jaguars de Trevor Lawrence, el quarterback de Clemson al que Burrow había doblegado en la final universitaria del 2019.



Al mismo tiempo, los Falcons también se colocaban 2-2, al aplastar a los Saints en Nueva Orleans (24-45), en otro gran partido del veloz Bijan Robinson, de Penix; y del ‘otro’ Robinson, Brian.



El domingo, los Bengals demostraron que, de momento, son ligeros favoritos con miras al partido del Bernabeu del próximo 8 d noviembre. Su victoria ante los Dolphins -que jugaron como locales hace un año en Madrid- los dejó con un balance de 3-2; mientras que Atlanta llega a la sexta semana -en la que ambos equipos descansarán- con un 2-3, tras haber caído en Baltimore ante los Ravens.



Con miras al partido que se disputará dentro de menos de un mes, 'NFL España' -con Rafael de los Santos al frente- organizó una serie de actos, culturales y de ocio, en Madrid durante el pasado fin de semana; en el que se anunció también que el cantante colombiano Manuel Turizo será el protagonista del show del descanso durante el encuentro del Bernabeu.



El español se habla cada vez más en la NFL, con fuertes vínculos desde hace años en México, más recientes con Puerto Rico; y cuyo último número uno del draft -que jugó el domingo sus primeros minutos como profesional con los Raiders de Las Vegas- se llama Eduardo Mendoza. Estadounidense de nacimiento, pero cuyos cuatro abuelos son cubanos. Ganador, asimismo, del Trofeo Heisman.



España se ha unido al festival deportivo del fútbol americano y prueba de ello es que el próximo 8 de noviembre el Bernabeu se volverá a llenar, para aplaudir a otro tipo de estrell