Los del 'West' buscan aire; Chiriquí les ha ganado la partida inicial

El estadio Mariano Rivera acogerá desde hoy la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, con los Vaqueros de Panamá Oeste ávidos de lograr un triunfo que les permita tomar aire ante Chiriquí.

Los del West están abajo en la serie 0-2 y en el tercer partido de esta noche esperan empezar a darle la vuelta a su eliminatoria.

Por su parte el Gana'o Bravo va a demostrar que las victorias conseguidas en el Kenny Serracín no son casualidad. Además tienen la ventaja de que incluso cayendo, tienen garantizado el regreso a casa, considerando que la serie es al mejor de siete partidos.

Los chiricanos arrancaron la serie con un triunfo de 8-7 sobre Oeste en episodios extra, mientras que en el segundo partido ganaron por 3-2 con un gran trabajo desde el montículo de Darío Agrazal Jr. y Gilberto Chu.

El exgrandes ligas lanzó siete entradas completas, en las que permitió dos carreras, nueve imparables, dio una base por bola y ponchó a siete para acreditarse el triunfo. Luego, Gilberto Chu mantuvo bajo control a los bateadores durante su trabajo en la octava y novena entrada, en las que no le anotaron carrera y tampoco le conectaron inatrapables. Permitió una base por bola y recetó dos chocolates.

No obstante, aunque los del Valle de la Luna han salido por la puerta ancha en los dos primeros encuentros, los marcadores son un recordatorio de que la serie está pareja y nadie quiere dejarse con miras a obtener el codiciado pase a la gran final del torneo mayor.

Para este miércoles, los Vaqueros apostarían en la lomita por el refuerzo colombiano Randy Cuentas mientras que por Chiriquí el derecho Bryan Cáceres sería el encargado de dominar los bates rivales. El juego está agendado para comenzar desde las 7:00 p.m.