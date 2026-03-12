Maestro Víctor Manuel Camargo transforma vidas con el fútbol en El Pedregoso de Veraguas

Un grupo de niños y adolescentes de diversas comunidades apartadas del distrito de Calobre entrenan en la disciplina del fútbol, esto con el esfuerzo del educador Víctor Manuel Camargo, quien dedica en su tiempo libre fines de semana para formar a jóvenes con talentos, a pesar de las limitadas condiciones en las que realizan sus prácticas.

Los entrenamientos se llevan a cabo en medio de un potrero improvisado en la comunidad de El Pedregoso, donde los jóvenes deportistas practican con balones deteriorados y sin una cancha adecuada para desarrollar esta disciplina.

Juan Armando Cuestas Saldaña, un niño residente en El Pedregoso, explicó que el maestro Camargo organiza los entrenamientos en un terreno improvisado porque no cuentan con instalaciones deportivas apropiadas y a eso se le agrega que hay otros que no pueden asistir por cumplir tareas de escuelas.

El menor detalló que muchos de los participantes deben caminar largas horas para llegar a los entrenamientos, debido a que provienen de comunidades distantes como San Miguel, Chumico, El Kira, El Vaco, La Yeguada, entre otras, y además no disponen de transporte seguro para movilizarse.

A pesar de las limitaciones, varios jóvenes que iniciaron sus primeros pasos en este lugar han logrado destacarse en el fútbol, formando parte de equipos que representan al distrito de Calobre y a la provincia de Veraguas en la tercera división y ligas de ascenso, e incluso con posibilidades de proyectarse internacionalmente.

No obstante, Cuestas Saldaña señaló que para muchos de estos talentos resulta difícil continuar avanzando en niveles superiores, debido a los costos y dificultades para trasladarse a entrenamientos y competencias fuera de sus comunidades.

Por su parte, Haslymassiel Saldaña, una niña que también entrena en El Pedregoso, afirmó que cada fin de semana numerosos niños y adolescentes acompañados de sus padres se reúnen para practicar deporte, motivados por el deseo de demostrar que en la campiña veragüense existe talento deportivo y ganas de superación.

La joven destacó que el deporte también representa una alternativa positiva para la juventud, ya que los mantiene alejados de problemas sociales y les brinda la oportunidad de aspirar a un mejor futuro.

"Ya hay jóvenes que han salido de aquí y están jugando en tercera división y en ligas de ascenso en Santiago, pero todavía tenemos muchas dificultades para entrenar y viajar. Ojalá las autoridades comprendan que en el campo hay muchos valores que necesitan apoyo", expresó.

Los entrenamientos impulsados por el educador Víctor Manuel Camargo se han convertido en una esperanza para decenas de niños y adolescentes de las áreas rurales de Calobre, quienes, a pesar de la falta de infraestructura y recursos, mantienen vivo el sueño de triunfar en el fútbol.