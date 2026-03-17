Maratón Internacional de Panamá festeja 50 años

La Maratón Internacional de Panamá (42 kilómetros) cumple 50 años y quieren celebrarlo por todo lo alto, reveló Gregorio "Beby Miró, organizador del máximo evento del atletismo panameño.

Según "Beby" Miró, el año pasado se contó con la participación de por lo menos 3, 227 corredores, para la edición del 2026, se espera contar con 5,000 atletas. Situación que cree y tiene la confianza que se llegará, debido a que el año pasado se tuvo que detener la inscripción.

Miró no se considera un "romántico", pero admite que son 50 años en la Maratón Internacional de Panamá, "un número que me encanta", ripostó.

El también presidente del Club Corredores del Istmo, organizador del tradicional evento deportivo, añadió que la ruta del 2026, es la misma del 2025 y que el punto de partida será nuevamente en el Hotel Miramar.

A diferencia de otros años, la presente edición se realizará el 15 de noviembre, con el objetivo de no chocar con la maratón en Costa Rica.

Los ganadores de la Maratón Internacional 2026, tanto en la rama femenina como masculina se llevarán $3,000.

El chiricano Jorge Castelblanco con 2:27:40 fue el ganador en la rama masculina el año pasado y la colombiana Raquel Palmenia Agudelo se impuso en la femenina con 2:52:16.

Miró reveló que en la presente edición todas las medallas son iguales, en los 50 años de la Maratón Internacional a Panamá y los precios de inscripción se mantienen en $60 para 42 kilómetros; $ 50 para 21 kilómetros y $30 para los 5 kilómetros de competencia.