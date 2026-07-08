Marruecos vive entre optimismo y prudencia

Marruecos espera entre optimismo y prudencia el duelo de cuartos del Mundial contra Francia, este jueves (hoy), en un choque cargado de simbolismo que va más allá de lo deportivo, no solo por la eliminación marroquí en las semifinales de 2022, sino también por los lazos históricos entre ambos países.

Los marroquíes se preparan desde ahora para seguir el partido contra su ex potencia colonizadora, y aunque reina el optimismo tras las buenas actuaciones anteriores de su equipo nacional, el choque con los franceses siembra prudencia y dudas.

Ese estado de ánimo se explica por el excelente nivel mostrado por Francia en este Mundial y por el recuerdo de que fue precisamente la selección gala la que eliminó a Marruecos en las semifinales del Mundial de Catar 2022, con un resultado de 2-0, en la primera ocasión en la que los 'Leones del Atlas' alcanzaron esa fase.

"Para el público marroquí, el enfoque ante el duelo contra Francia es distinto al que hubo en el Mundial de Catar 2022. Aunque aquel partido se disputó en semifinales, el miedo estaba muy presente. Hoy la convicción es mayor", dijo Hamza Chtioui, periodista deportivo ,

Añadió que la selección marroquí afronta el encuentro situada en el sexto puesto del ranking de la FIFA, pero recordó que es lógico que las balanzas parezcan inclinarse a favor de Francia, por sus estrellas, su experiencia y su estabilidad técnica, entre otros factores, a pesar de que "arrastra debilidades importantes en su línea defensiva".

"Nuestra afición ya no se limita a soñar como en Catar; hoy creo firmemente que el equipo puede dar la sorpresa", precisó. La misma esperanza la comparte Amal, funcionaria de 36 años: "Ganaremos. Si lo conseguimos, habrá un antes y un después, incluso en la percepción de nuestra relación política con Francia".