'Muquita' será renovado
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Pandeportes entregó la orden de proceder a la empresa Centro Equipo S.A para que ponga en marcha el proyecto de renovación integral del Estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera.
La obra tiene una inversión de B/1,098,472.99 y contempla el reemplazo completo de la superficie deportiva y la modernización total de su sistema de iluminación.
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En la remodelación se contemplan trabajos integrales de la cancha sintética.
Retiro y disposición final de la grama existente, seguido de la revisión técnica del sistema de drenaje, así como la conformación y nivelación de la planimetría del relleno de piedra.
También el sistema de iluminación LED de alta eficiencia.
Remoción de las luminarias antiguas y adecuación estructural de los soportes en los cuatro postes principales de la cancha.
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