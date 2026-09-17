'Muquita' será renovado

Pandeportes entregó la orden de proceder a la empresa Centro Equipo S.A para que ponga en marcha el proyecto de renovación integral del Estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera.

La obra tiene una inversión de B/1,098,472.99 y contempla el reemplazo completo de la superficie deportiva y la modernización total de su sistema de iluminación.

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En la remodelación se contemplan trabajos integrales de la cancha sintética.

Retiro y disposición final de la grama existente, seguido de la revisión técnica del sistema de drenaje, así como la conformación y nivelación de la planimetría del relleno de piedra.

También el sistema de iluminación LED de alta eficiencia.

Remoción de las luminarias antiguas y adecuación estructural de los soportes en los cuatro postes principales de la cancha.