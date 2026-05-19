Nacional, de Mejía, obligado a ganar

Nacional de Uruguay, donde milita el panameño Luis "Manotas" Mejía, se encuentra obligado a imponerse a Universitario de Deportes de Perú, en la quinta y penúltima jornada del Grupo B de la Copa Libertadores.

El partido entre Nacional y Universitario será el Gran Parque Central de Montevideo 5:00 p.m. (hora panameña).

En Universitario debutará en el banquillo al técnico argentino Héctor Cúper, con la obligación también de sumar tres puntos.

Tanto Universitario como Nacional suman 4 puntos y buscan salir del sótano del grupo, donde Tolima y Coquimbo se encuentran arriba en la tabla.

Nacional y Universitario tienen claro que cerrar con dos victorias, será sinónimo de estar en los octavos, aunque también afrontarán sus partidos en condiciones diferentes: los uruguayos serán locales dos veces y los peruanos solo en la última jornada.