Nacional, de Mejía, obligado a ganar

Publicado 2026/05/20 00:00:00
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Luis 'Manotas' Mejía, portero del Nacional de Uruguay. Foto: Instagram

Luis 'Manotas' Mejía, portero del Nacional de Uruguay. Foto: Instagram

Nacional de Uruguay, donde milita el panameño Luis "Manotas" Mejía, se encuentra obligado a imponerse a Universitario de Deportes de Perú, en la quinta y penúltima jornada del Grupo B de la Copa Libertadores.

El partido entre Nacional y Universitario será el Gran Parque Central de Montevideo 5:00 p.m. (hora panameña).

En Universitario debutará en el banquillo al técnico argentino Héctor Cúper, con la obligación también de sumar tres puntos.

Tanto Universitario como Nacional suman 4 puntos y buscan salir del sótano del grupo, donde Tolima y Coquimbo se encuentran arriba en la tabla.

Nacional y Universitario tienen claro que cerrar con dos victorias, será sinónimo de estar en los octavos, aunque también afrontarán sus partidos en condiciones diferentes: los uruguayos serán locales dos veces y los peruanos solo en la última jornada.

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