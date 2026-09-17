Panamá activa su recambio en Asia

Juan Carlos Mas

Tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mayor Masculina de Panamá retoma su actividad internacional. El técnico Thomas Christiansen definió una lista de 27 convocados para encarar una gira por Asia durante la fecha FIFA de septiembre y octubre, donde la Selección se medirá ante India en Bangalore, Nueva Zelanda en Yokohama, y frente al ganador entre Japón y Ecuador en Tokio. Este llamado equilibra con precisión la jerarquía del bloque consolidado y la inserción de sangre nueva.

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Christiansen mantiene una sólida columna vertebral al convocar a 14 futbolistas de la última cita mundialista: Orlando Mosquera, César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Omar Valencia, Andrés Andrade, José Córdoba, Jiovany Ramos, Eduardo Anderson, Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez y José Fajardo. Su liderazgo y recorrido serán fundamentales para sostener la identidad táctica y respaldar la adaptación de los más jóvenes.

El DT abrió espacio al talento emergente citando a seis futbolistas que buscan su debut absoluto con la camiseta nacional: el guardameta Marcos De León (Sporting SM) y Daivis Murillo (Plaza Amador) —únicos representantes de la LPF— junto a Jair Modelo (FC Sheriff), Joseph Jones (FC Kryvbas), Josué Vergara (KAA Gent) y Mijahir Jiménez (NY Red Bulls).

En el apartado de ausencias destacan las bajas de figuras habituales como Edgar Yoel Bárcenas (lesionado) e Ismael Díaz. Asimismo, resalta la no inclusión de jóvenes llamados a ser las nuevas figuras, tales como Kadir Barría (Botafogo de Brasil) y Estevis López (Veraguas United), con experiencia en los campos de entrenamiento del River Plate de Argentina y el Bayer Munich de Alemania, así como el joven portero John David Gunn, quienes no fueron tenidos en cuenta para esta gira, por razones que solo el DT conoce.

Esta gira trasciende el mero compromiso amistoso; es un laboratorio de pruebas indispensable. Christiansen demuestra visión de futuro al buscar variantes sin depender únicamente del bloque estelar. Competir ante rivales internacionales en escenarios lejanos exigirá carácter a las nuevas promesas y ampliará la profundidad de la plantilla.