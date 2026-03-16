Costa Rica
Panamá Femenina Sub-17 debuta ante Costa Rica en el Premundial de la Concacaf
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Panamá nunca ha podido clasificar a un Mundial Femenino Sub-17.
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Panamá Femenina Sub-17 tiene su primera prueba en el Grupo C del Premundial de la Concacaf, cuando se mida al local Costa Rica en el Centro de Alto rendimiento de la Federación Costarricense de Fútbol, en Alajuela a las 11:00 a.m. (hora panameña).
La Rojita femenina en el Premundial quedó sembrada en el Grupo C, junto a a las ticas, México y Jamaica.
"Nos tocó un grupo difícil, sabemos que tanto Costa Rica como México nos van a exigir al máximo. Además, Jamaica también es un rival muy físico", reconoció el técnico de Panamá, el español Gerard Aubí.
Panamá nunca ha podido clasificar a un Mundial Femenino Sub-17 y tiene el reto más grande, poder llegar a la cita de Marruecos 2026.
El estratega español reiteró que el objetivo principal del torneo es clasificar al Mundial 2026.
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