Panamá Femenina Sub-17 debuta ante Costa Rica en el Premundial de la Concacaf

Panamá Femenina Sub-17 tiene su primera prueba en el Grupo C del Premundial de la Concacaf, cuando se mida al local Costa Rica en el Centro de Alto rendimiento de la Federación Costarricense de Fútbol, en Alajuela a las 11:00 a.m. (hora panameña).

La Rojita femenina en el Premundial quedó sembrada en el Grupo C, junto a a las ticas, México y Jamaica.

"Nos tocó un grupo difícil, sabemos que tanto Costa Rica como México nos van a exigir al máximo. Además, Jamaica también es un rival muy físico", reconoció el técnico de Panamá, el español Gerard Aubí.

Panamá nunca ha podido clasificar a un Mundial Femenino Sub-17 y tiene el reto más grande, poder llegar a la cita de Marruecos 2026.

El estratega español reiteró que el objetivo principal del torneo es clasificar al Mundial 2026.