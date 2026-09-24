Panamá, lista para su primer ensayo en Asia

Panamá se enfrenta a la India en su primer ensayo en Asia, con bajas sensibles en la defensa y con la oportunidad para jugadores jóvenes que buscan llenarle los ojos al técnico Thomas Christiansen para futuros compromisos del seleccionado nacional.

"El objetivo del partido ante India es para ver a estos jugadores (jóvenes), pero vamos a tener dos partidos más y es posible que repitan los jugadores, que tengan su oportunidad porque son partidos exigentes", manifestó Christiansen en la previa del amistoso ante los llamados "Tigres Azules" programado para hoy a las 9:00 a. m. en el estadio Sree Kanteerava.

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Christiansen lamentó la ausencia de jugadores claves como Andrés Andrade y José "Coto" Córdoba; además, justificó que por el tema "burocrático" del visado le era imposible poder llamar a otros jugadores en su reemplazo.

Inclusive explicó que el defensa Martín Krug recién había adquirido el visado.

"Me gustaría disponer de más jugadores, sobre todo en la línea defensiva porque es ahí donde han caído dos; también tengo cinco jugadores que buscan debutar", reiteró el técnico de Panamá, y agregó que eso abre posibilidades de dar más minutos de juego a otros futbolistas.

Luego del duelo contra India, la selección panameña tendrá que prepararse para enfrentarse el 1 de octubre ante Nueva Zelanda en Yokohama, y el 5 de octubre con Japón o Ecuador en el Estadio Nacional, en Tokio.