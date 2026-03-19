'Panama Open 8' es el epicentro de lo mejor del frontenis de la región

Panamá recibe élite del frontenis en el continente americano en Torneo Internacional denominado ‘Panamá Open 8'

Panamá será a partir del próximo lunes 23 al 28 de marzo escenario de intensas batallas en las instalaciones de la Sociedad Española de Beneficencia en el Torneo Internacional de Frontenis “Panama Open 8” con la participación de países invitados que buscarán llevarse los máximos galardones en las categorias A, B, C, Máster y Femenino.

El evento deportivo de alto rendimiento contará con representaciones de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México, España, Colombia, Argentina y Panamá con exponentes que tendrán sostenidas batallas protagonizadas por jugadores en jornadas reservada para parejas en superficie de 20 metros.

Carlos Ortega, presidente del Comité Organizador manifestó que “la modalidad es la misma que históricamente se ha disputado en Panamá en los últimos años, robustecida en una competición creciente”.

Este certamen, tendrán programadas las finales este sábado 28 de marzo en todas las divisiones.

La delegación panameña registra por catorce duplas: Dayron Mateo/Javier López y Tomás Abraham/José Ayon en Primera Categoría (A). Mientras que la rama femenina es integrada por Marina González/Marilú González

En tanto, Ernesto Alemán/Rolando Ortiz conforman equipo de la Segunda Categoría (B). Jaime Chong/Alexis Rodríguez; Juan Manuel Casares/Omar Rodríguez; Javier Méndez/Oscar Gómez; Henry Pozo/Jorge Sauders; Carlos Ortega/Arnulfo Suárez; Alfonso Fong y Jorge Solis padre e hijo, componen Tercera Categoría (C). Enrique Sansón y Carlos Ortega competirán en la máster.

De acuerdo con los organizadores, Panama Open 8 tendrá cobertura del Sistema Estatal de Radio y Televisión SERTV. También destaca los trabajos de acondicionamiento en las infraestructuras de las dos principales canchas que están debidamente protegidas por techo suspendido y remozado con eficiente sistema de iluminación para cumplir con los estándares establecidos.

El frontenis es una disciplina que sigue creciendo en Panamá, proveniente de la derivación del juego de pelota vasca y el frontón. Se trata de un juego en donde los participantes deberán golpear la pelota con una raqueta y utilizar su fuerza, velocidad y astucia para mandarla al frontis y que caiga en una zona estratégica en donde su rival no pueda llegar.