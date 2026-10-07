Panamá U12 se arma para el Premundial de República Dominicana

La preselección de Panamá, integrada por 42 peloteros, arrancó sus entrenamientos con la mirada puesta en el Premundial de República Dominicana, que se jugará entre el 10 y el 27 de noviembre y otorgará cuatro cupos para la cita de Taiwán 2027.

"Tenemos buen material", expresó el director del equipo panameño, Elpidio Pinto, quien ya ha estado en mundiales de esta categoría.

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Pinto agregó que los infantes tenían previsto realizar trabajos de forma individual en sus respectivas provincias para no llegar desde cero a las prácticas.

A juicio del piloto, el equipo dispone de 45 días para prepararse de cara al torneo, en el cual se medirá a rivales de gran exigencia.

En la cita clasificatoria de la tierra del merengue participarán: Argentina, Brasil, Cuba, Curazao, Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Panamá y el anfitrión, República Dominicana.

"Sabemos que los países que compiten son de alto nivel y la meta principal es buscar ese cupo para el Mundial del otro año en Taiwán", explicó Pinto en un video de la Fedebeis.

El mánager añadió que la primera meta es asegurar el boleto mundialista y la segunda, disputar la final en el certamen dominicano. Hace dos años, Pinto también dirigió a Panamá, por lo que afirma conocer los "detalles" necesarios para alcanzar los objetivos.

Por ello, el timonel apunta como prioridades clasificar a Panamá, jugar la final en República Dominicana y avanzar a las semifinales en la Copa Mundial de Taiwán 2027.

"Lo que queremos es tener un equipo muy competitivo, con buen picheo, gran defensa y un bateo que sobresalga, porque la debilidad histórica siempre ha estado en la ofensiva", admitió Pinto durante los entrenamientos de la preselección U12, los cuales se desarrollan en la Academia Mariano Rivera y continuarán hoy a partir de las 9:00 a.m.