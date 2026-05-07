Spurs ante Minnesota

San Antonio Spurs enfrentará a los Minnesota Timberwolves con la serie igualada 1-1 las semifinales del Oeste en el baloncesto de la NBA.

La serie que se jugará ahora a Minneapolis será el tercer y cuarto partido, fijados para jugarse este viernes (hoy) y este domingo, respectivamente.

En el último, realizado el pasado miércoles, el francés Victor Wembanyama lideró con 19 puntos y quince rebotes la victoria por 133-95 de los San Antonio Spurs en casa contra los Minnesota Timberwolves para igualar 1-1 las semifinales del Oeste, después de que los de Minneapolis dieran un golpe en la mesa en el primer partido de la serie.

El ganador se la serie se medirá en las finales del Oeste contra el vencedor entre Oklahoma City Thunder y Los Ángeles Lakers.