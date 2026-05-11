Trazan plan de trabajo

El Comité Paralímpico de Panamá se reunió con paraatletas, entrenadores y dirigentes, en un encuentro estratégico para trazar la hoja de ruta rumbo al ciclo paralímpico hacia Los Ángeles 2028.

Durante la jornada se reafirmaron metas y valores como la disciplina y el compromiso de representar al país en lo más alto. En este contexto, se anunció que 50 para atletas recibirán este año el apoyo del Programa de Estímulos Deportivos de Pandeportes.

Asimismo, se realizó la presentación oficial de las selecciones nacionales que competirán en los próximos eventos internacionales, entre ellos los Juegos Parasuramericanos en Valledupar, Colombia, el Grand Prix de Para Atletismo en Tlaxcala, México y el Open de Tiro Deportivo de Arequipa, Perú.