México
Un gol de Ismael Díaz mete al León en la pelea por un lugar en la liguilla en México
- Redacción
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El panameño aprovechó un rebote del portero rival para anotar el único tanto del partido.
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El panameño Ismael Díaz anotó el gol con el que el Club León derrotó 1-0 al Puebla por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
El duelo entre poblanos y panzas verdes se disputó la noche de este viernes en el estadio Cuauhtémoc.
Díaz, de 28 años, anotó el gol de la diferencia en el minuto 71 luego de aprovechar el rebote del portero local, Ricardo Gutiérrez.
Para el delantero panameño este es su tercer grito sagrado de gol en este torneo.
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ASÍ MARCÓ, “CANALERO” DÍAZ
0-1 pic.twitter.com/jjEt5HRD3b— Club León (@clubleonfc) April 11, 2026
Con esta victoria, León alcanza los 19 puntos y se mete en la pelea por un cupo a la liguilla del fútbol mexicano.
La Franja, como se le conoce a Puebla, jugó los últimos minutos del encuentro con 10 luego que Fernando "El Curro" Hernández se fue expulsado por tarjeta roja.
La expulsión de Hernández se da a instancia del VAR quien alertó al central de la acción antideportiva del jugador en el área de León que defendía un saque de esquina.
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