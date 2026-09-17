Yanquis esperan a Aaron Judge

Los Yanquis de Nueva York esperarán la evolución de Aaron Judge durante las próximas 48 horas antes de determinar el alcance de la rigidez que obligó al toletero a abandonar el partido del miércoles por la noche contra los Mellizos de Minnesota, apenas nueve días después de regresar de la lista de lesionados.

"No vamos a especular de una forma u otra. Simplemente veremos cómo responde", indicó el manager de los Yanquis, Aaron Boone.

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Judge fue retirado en la sexta entrada del encuentro que los Yanquis perdieron por 5-4 en 13 episodios, después de comenzar a sentir rigidez en la parte inferior de la pierna derecha desde el primer episodio.

El equipo tenía programado un día libre este jueves y volverá a jugar este viernes ante Arizona .